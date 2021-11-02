Güreş Federasyonu Başkanlığı'na yeniden aday olan Musa Aydın, projelerini açıkladı Açıklaması

AYDIN (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı'na yeniden aday olan Musa Aydın, 6 Kasım Cumartesi günü yapılacak genel kurul öncesi yeni projelerini açıkladı.

Levent'teki Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyen Aydın, yeniden göreve seçilmeleri halinde tesisleşmeye önem vereceklerini kaydetti.

Aydın, "98 yıllık federasyon olmamıza rağmen federasyonun hizmet binası ve kamp merkezi yok. 1 Eylül'de ihalesi bitmiş projemiz var. Taha Akgül Spor Salonu yanında 250 yataklı otel, federasyon binası, güreş salonu, kondisyon ve sağlık merkezinin olduğu bir kamp eğitim merkezine kavuşmuş olacağız. 1,5 yılda bitmesi planlanıyor. Çok büyük bir eksiğimizi tamamlamış oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Tesisleşmeyi bu dönemde tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

Türk güreşinin efsane ismi Yaşar Doğu'nun Ankara'daki evini güreş müzesi yapacaklarını aktaran Aydın, kısa süreli başkanlıklarda tesisleşmenin zor olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Elmadağ'da serbest, Sarıyer'de grekoromen güreşçilerimiz için tesislerimiz vardı ancak kadınlara ait bir yerimiz yoktu. Kadınlar için Yalova'da bir kamp eğitim merkezini bitirdik, salonu da hazır. Yatakhanesiyle, salonuyla her şeyi tamam. Nasip olursa seçimlerden sonra açılışını yapacağız ve Türk güreşine kazandırmış olacağız. Yaşar Doğu'nun Ankara'daki evi Büyükşehir Belediyesi tarafından istimlak edilmiş. Oranın müracaatını yaptık. Planda sağlık ocağı olarak görülen yerin plan değişikliğini yaptık. Müze ve kültür evine dönüştürdük. 6 Kasım'da oraya da Türk Güreş Müzesi'ni kazandırmak istiyoruz. Sözlü görüşmeler yapıldı. Önümüzdeki dönem tesisleşme dönemimiz olacak. Üç önemli projemiz olacak. 6 Kasım'da delegeler teveccüh ederse Türk güreşi kazanacak diyorum."

"Paris 2024 planımız da 2028 planlarımız da hazır"

Güreşte Cumhuriyet tarihinde kazanılmış madalyaların üçte birinin kendi dönemlerinde kazanıldığını kaydeden Aydın, "Kırılması zor bir rekora imza attık. 18 yıl aradan sonra 3 dünya, 52 yıl aradan sonra olimpiyatlarda 5 madalya, 72 yıl aradan sonra 6 şampiyonluk, Avrupa'da 16 madalya kazandık. Bu bir rekor. Bunlar bizim referansımız. Önümüzdeki dönemde de başaracağımıza inanıyoruz. 6 Kasım'da delegeler teveccüh gösterirse en kısa zamanda yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Paris 2024 planımız da 2028 planlarımız da hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Kendi dönemleriyle ilgili özeleştiride de bulunan Aydın, şunları ifade etti:

"Pandemi, güreşi de olumsuz etkiledi. Kovid-19 sürecini iyi yönetemediğimizi ifade etmek istiyorum. Sağlık endişesiyle çok panik yaptık. Antrenmanlara, kamplara uzun süre ara verdik. Kamplarda temassız kampları yaptık. Kovid-19 olan sporcularımız vardı. Kovid-19 gölgesinde kota maçlarına gittik. Macaristan'da 5 sporcumuz pozitif çıktı ve karantinaya alındı. Bizim dönemimizde aldığımız başarılara bakınca 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda beklentilerimizin altında kaldık. Güreşteki güçlü ülkelere bakınca Rusya, İran, ABD gibi ülkeler kamplara ara vermedi, çalışmalarına devam etti. Biz çok ara verdik ve geri kaldık. Güreş nankör bir spor, siz onu bir hafta bırakınca o sizi bir ay bırakıyor. Sonraki çalışmalarımızda bu arayı kapatamadık. Büyük bir şampiyonaya bir sporcunun katılması için en az 50 maç yapması lazım. Maalesef Kovid-19 korkusuyla çocuklarımızın sağlığını ön planda tutarak uluslararası turnuvalara katılamadık. Bu da bizim için eksi oldu."

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