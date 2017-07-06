Spor Gündeminde Öne Çıkan Başlıklar Belirlendi

Fenerbahçe Mehmet Ekici, Nabil Dirar ve Valbuena transferleriyle kadrosunu güçlendirirken, Galatasaray ise Maicon, Belhanda ve Gomis'i alarak adeta şov yaptı. Beşiktaş dünyaca ünlü Portekizli defans oyuncusu Pepe'yi kadrosuna katarak gücüne güç katarken, Trabzonspor'un gündeminde ise Medel Kucka ve Junuzovic gibi isimler ön plana çıktı.

FENERBAHÇE ÖNDE BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY VE TRABZON PEŞİNDE …

Yapılan araştırmaya göre geçtiğimiz ay yazılı basında en çok haberi çıkan takım Fenerbahçe olurken, Sarı Lacivertli takım hakkında 7 bin 397 haber çıktığı tespit edildi. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş ile ilgili 7 bin 377 haber çıkarken, bu sezona iddialı girmek isteyen Galatasaray ile alakalı ise yazılı basına 6 bin 309 haber yansıdığı saptandı. Ligde bu sezon yeni bir sayfa açmak isteyen Trabzonspor hakkında da yazılı basında 5 bin 914 haber yer aldığı anlaşıldı.

EN ÇOK KONUŞULAN BAŞKAN FİKRET ORMAN…

Geçtiğimiz ay yazılı basında en çok konuşulan başkan Fikret Orman olurken, Beşiktaş Başkanı hakkında bin 259 haber çıktığı belirlendi. İkinci sırada yer alan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile ilgili bin 216 haber çıkarken, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta hakkında yazılı basına bin 33 haber yansıdığı saptandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise 740 haberle geçen ay yazılı basında gündeme geldi.

AYKUT KOCAMAN FARKI…

Konyaspor'da yaşadığı başarılı sezonun ardından Fenerbahçe'ye geri dönen Aykut Kocaman yazılı basında en fazla konuşulan teknik direktör olurken, takıma yeni bir hava getiren tecrübeli teknik adam hakkında yazılı basında 2 bin 69 haber çıktığı belirlendi. Beşiktaş'ın başında iki sezondur şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş ile ilgili ise yazılı basında bin 492 haber yer aldığı görüldü. Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor geçen ay bin 85 haberle gündeme gelirken, Trabzonspor'un başında bu sezon şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Ersun Yanal hakkında da yazılı basına 965 haber yansıdığı tespit edildi.

TRANSFERDE EN ÇOK VALBUENA KONUŞULDU…

Fenerbahçe'nin Fransa'nın Lyon kulübünden transfer ettiği ve takımın yeni lideri olması beklenen Mathieu Valbuena geçtiğimiz ay hakkında en çok haber çıkan futbolcu oldu. Tecrübeli Fransız yıldız ile ilgili geçtiğimiz ay yazılı basına bin 86 haber yansıdığı belirlendi. İkinci sırada Galatasaray'ın yeni golcüsü Bafétimbi Gomis yer alırken, sıra dışı golcü hakkında yazılı basında 911 haber çıktığı tespit edildi. Fenerbahçe'ye transferi oldukça sıkıntılı bir süreç sonunda gerçekleşen Mehmet Ekici 881 haberle gündem olurken, transferi en çok konuşulan diğer isimler ise sırasıyla Maicon, Belhanda, Nabil Dirar ve son anda Beşiktaş'a transfer olan Pepe olarak belirlendi.

