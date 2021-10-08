Güç ünitesini değiştiren Hamilton, 10 sıra ceza aldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güç ünitesini değiştiren Hamilton, 10 sıra ceza aldı

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Güç ünitesini değiştiren Hamilton, 10 sıra ceza aldı

Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle pazar günü yapılacak Türkiye Grand Prix'sine 10 sıra geriden başlama cezası aldı.

Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle pazar günü yapılacak Türkiye Grand Prix'sine 10 sıra geriden başlama cezası aldı.

Formula 1'den yapılan açıklamada, güç ünitesinde yalnızca içten yanmalı motoru değiştiren Büyük Britanyalı pilotun 10 sıra geriden başlama cezası aldığı kaydedildi.

Pilotlar klasmanında şampiyonluk mücadelesi verdiği Max Verstappen'in iki puan önünde lider durumda bulunan Hamilton, kalan yarışlarda motor sorunu yaşamamak için güç ünitesinde değişikliğe gitti.

Güç ünitesinin tamamını değiştirmesi halinde yarışa son sıradan başlama cezasıyla karşı karşıya kalacak Hamilton, ünitedeki turbo, hibrit sistem, akü ve elektronik aksam gibi bileşenlerde değişikliğe gitmeyerek cezasını 10 sırayla sınırlandırmış oldu.

Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz'ın ünitedeki değişiklik nedeniyle Türkiye Grand Prix'sine son sıradan başlayacağı açıklanmıştı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle pazar günü yapılacak Türkiye Grand Prix'sine 10 sıra...

Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle pazar günü yapılacak Türkiye Grand Prix'sine 10 sıra...

 F1'in ünlü pilotu Pierre Gasly'den Burak Yılmaz itirafı! Konuyu bir anda Milli futbolcumuza getirdi

F1'in ünlü pilotu Pierre Gasly'den Burak Yılmaz itirafı! Konuyu bir anda Milli futbolcumuza getirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin İbrahim Aydemir Binali Yıldırım
Magazin Işıl Sergen Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Kim Min-jae Fatih Terim Burak Yılmaz Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Gazeteler Demir Çelik Murat Kurum Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Güç ünitesini değiştiren Hamilton, 10 sıra ceza aldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 13:04:18. #1.11#