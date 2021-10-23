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Göztepe-Trabzonspor maçından notlar

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Göztepe-Trabzonspor maçından notlar

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'ye konuk olan lider Trabzonspor, geçen hafta kazandığı Fenerbahçe maçının ilk 11'inden 3 farklı isimle sahada yer aldı.

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'ye konuk olan lider Trabzonspor, geçen hafta kazandığı Fenerbahçe maçının ilk 11'inden 3 farklı isimle sahada yer aldı.

Geçen hafta Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek İzmir deplasmanına lider gelen bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, Göztepe karşısında Fenerbahçe maçı ilk 11'inden 3 ismi değiştirdi.

Fenerbahçe maçında forma giyen ve sakatlıkları bulunan isimlerden Anthony Nwakaeme, Anastasios Bakasetas ve Bruno Peres'in yerine Yusuf Sarı, Marek Hamsik ve Dorukhan Toköz mücadele etti. Bordo-mavili ekipte Dorukhan Toköz ile Yusuf Sarı, bu sezon ilk kez kendilerine başlangıç 11'inde şans buldu.

Marek Hamsik ise 1 maç aradan sonra formasına tekrar kavuştu.

Abdullah Avcı, maçtan önce yaptığı açıklamada, Bakasetas'ı dünkü antrenmanın ardından çekilen MR'ı temiz çıkmasına rağmen riske etmediklerini ve oyuncunun kadroda yer almadığını bildirdi.

Göztepe'de 2 değişiklik

Göztepe Teknik Direktör Nestor El Maestro, 9. haftada 2-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'inde 1'i zorunlu 2 değişiklik yaptı.

O müsabakayı sakatlığı nedeniyle tamamlayamayan Halil Akbunar'ın yerine Lourency, Atakan Çankaya'nın yerine ise cezasını tamamlayan Dino Arslanagic forma giydi.

Öte yandan Göztepe Kulübü, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Gürsel Aksel Stadı'nın kapasitesinin yarısı kadar seyirci alındığı müsabakada satışa çıkan tüm biletlerin satıldığı açıkladı.

Karşılaşmadan önce, vefat eden eski Samsunspor Kulübü Başkanı Emir Kar için saygı duruşunda bulunuldu.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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