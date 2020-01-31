: Spor göztepe teknik direktörü ilhan palut: son 10 hafta hedefimiz belirlenir

31.01.2020 13:35 | Son Güncelleme: 31.01.2020 13:39

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: Son 10 hafta hedefimiz belirlenir

Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA) - SÜPER Lig'de pazartesi günü Yukatel Denizlispor deplasmanına çıkacak Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, son 10 haftaya girdiklerinde hedeflerinin netleşeceğini söyledi. İkinci yarıya çok iyi başladıklarını vurgulayan genç teknik adam, "Camiamızın aylardır hatta yıllardır beklediği Gürsel Aksel Stadı'nda çok iyi bir ortam vardı. İnanılmaz bir ambiyans yaşadık. Stat bir kere çok özel bir yerde. Herkesin yürüyerek ulaşacağı bir konumda. Camianın birleştiği bir yer oldu. Beşiktaş maçında da stadımızın açılması oyuncularımızda ekstra heyecan yarattı. Herkes kazanmayı çok istedi. İlk deneyimin vermiş olduğu ekstra heyecan bazen bize teknik anlamda negatif dönebiliyor. Ama çok iyi başlangıç yaptık. İkinci yarının son 10 haftasında ise somut hedefimiz ortaya çıkacak" dedi.

Önlerindeki 4 haftada toplayabildikleri kadar puan toplamayı amaçladıklarını ifade eden İlhan Palut, "Son 10 haftaya girilirken, hedef bize nereyi işaret ediyorsa onu kovalayacağız. Denizlispor müsabakası çok kritik. Rakibimiz ikinci yarının ilk 2 haftası itibarıyla istediği girişi yapamadı. Biz ise iyi gidişatımızı sürdürmeliyiz. Kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Denizli'de potansiyelimizi sergileyeceğiz. Stoper Reis ve yeni transferimiz sol kanat Tripic dışında eksik bulunmuyor. Transferde Tripic ve Wilczek bize hücumda çok önemli alternatif olacak. En fazla 1 transfer daha yapabiliriz. Beşiktaş maçı sonrası Başkanımız Mehmet Sepil'le konuşamadık. Ancak transfer çalışmalarının sürdüğünü biliyorum. Genç oyuncularımızdan da kiralayabileceğimiz isimler olabilir. Onların ikinci yarıda daha fazla süre alabilecekleri bir takıma gitmesi, gelecek sene bize dönüşlerini çok sağlıklı yapabilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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