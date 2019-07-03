SPOR Göztepe sezonu açtı

Ergin KARATAŞ - Mustafa KÖPRÜLÜ İZMİR (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezonun hazırlıklarına başladı. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yapılan ilk antrenmana sarı kırmızılı ekibin yeni transferleri Menemenspor'dan alınan stoper Veli Çetin ve Hatayspor'dan renklere bağlanan sağ bek Murat Paluli de katıldı.Yeni transferlerden Pendikspor'dan alınan Batuhan'ın ise yarın takıma katılacağı açıklandı. Göz-Göz'de sezonun ilk çalışmasına kulüp bulmaları istenen Grillo, Ngando, Hakan gibi isimler de katıldı. Yaz döneminde ülkelerinin milli takımlarında görev yapan Beto, Gassama ve Borges'in önümüzdeki günlerde takıma katılacağı açıklandı. İspanya ekiplerinden Espanyol'la transfer görüşmelerini sürdüren Ghilas da antrenmanda yer almadı. 13 Temmuz'a kadar tesislerinde çalışacak Göz-Göz, 16 Temmuz'da Bolu'ya ilk etap kampına gidecek.

Göztepe'nin Menemen'den transfer ettiği Veli Çetin, yeni takımıyla ilk antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı takıma transfer olma sürecinin kendisi açısından çok heyecanlı geçtiğini söyledi. Göztepe'nin büyük bir camia olduğunu kaydeden Veli Çetin, Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Göztepe'ye layık olmaya çalışacağım dedi.

Geçen sezon Hatayspor'da forma giyen Murat Paluli de transfer sürecinde bir çok takımdan teklif aldığını ancak Göztepe gibi büyük bir camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Takıma faydalı olmak istediğini kaydeden Murat Paluli, Transfer teklifi gelince hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Aynı mevkide oynadığımız Lamine Gassama'yı da takip ediyordum. O da çok iyi bir oyuncu ama ben formayı almak için elimden geleni yapacağım diye konuştu.

Kaynak: DHA