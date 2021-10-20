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Göztepe pes etmiyor

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor
Göztepe pes etmiyor

SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenip kara bulutları dağıtan, cumartesi günü evinde oynayacağı Trabzonspor maçına da iddialı hazırlanan Göztepe topladığı 8 puanı geriden gelerek aldı.

SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenip kara bulutları dağıtan, cumartesi günü evinde oynayacağı Trabzonspor maçına da iddialı hazırlanan Göztepe topladığı 8 puanı geriden gelerek aldı. Ligde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi elde eden sarı-kırmızılılar Fraport Tav Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa müsabakalarında geriden gelmesine rağmen sahadan puan ya da puanlarla ayrıldı. Sezona Antalyaspor deplasmanında başlayan Göz-Göz, 1-0 geriye düştüğü maçta Arslanagic'in 90+2'de attığı golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Göztepe 3'üncü haftada ise Sivasspor deplasmanında rakibi karşısında 2 kez geriye düşüp 2-2 berabere kaldı.

İzmir ekibi ilk galibiyetiyle ise 4'üncü haftada tanıştı. Gürsel Aksel Stadı'nda Medipol Başakşehir'le karşı karşıya gelen Göztepe, 7'nci dakikada Deniz Türünç'ün golüyle ilk devreyi 1-0 geride tamamladı. İkinci yarıda ise önce 64'te Ndiaye ile beraberliği yakalayan Göztepe, 83'üncü dakikada Tijanic'in ayağından 2-1'lik galibiyete uzandı. Son olarak Kasımpaşa'ya konuk olan sarı-kırmızılılar bir kez daha geriye düştüğü karşılaşmada istediği sonucu aldı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 51'inci dakikada Yusuf'un golüyle 1-0 mağlup duruma gelen Göz-Göz pes etmedi. Jahovic'in 68'deki golüyle tabelayı eşitleyen Göztepe, 87'de Tijanic'le 2-1'i buldu ve 3 puanı kaptı. Trabzonspor maçına bilenen Göz-Göz'ün antrenmanını Başkan Mehmet Sepil de izledi.


Göztepe pes etmiyor

Göztepe pes etmiyor

Göztepe pes etmiyor

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri
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