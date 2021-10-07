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Göztepe'nin kayıp yabancıları

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor
Göztepe'nin kayıp yabancıları

SÜPER Lig'de birçok takımı yabancı futbolcuların performansı sırtlarken, son 4 maçını kaybederek düşme hattına demir atan Göztepe, yabancılarından bu sezon beklediği verimi alamadı.

SÜPER Lig'de birçok takımı yabancı futbolcuların performansı sırtlarken, son 4 maçını kaybederek düşme hattına demir atan Göztepe, yabancılarından bu sezon beklediği verimi alamadı. Transfer tercihleri nedeniyle eleştirilen Göz-Göz'ün kadrosundaki 12 yabancıdan yalnız 3'ü ilk 11'de sürekli olarak forma giyerken, Ideye, Megyeri, Burekovic gibi isimler kayıpları oynadı. İzmir temsilcisinde yabancılardan Ndiaye ve Obinna oynanan 8 maçın tamamında, yeni transferlerden Arslanagic de 7'sinde ilk 11'de görev yaptı. Henüz skor üretemeyen golcü Jahovic, 4'ü ilk 11'de olmak üzere 8 maçta da süre aldı.

Bu sezon başında alınan yeni yabancı transferlerinden Tijanic, 3'ü 11'de 8 maçta, Lourency, 4'ü ilk 11'de 7 maçta, Baku ise 2'si 11'de 7 karşılaşmada görev yaptı. Son yabancı transferi Wilker Angel, 2 maçta 180 dakikada sahada kaldı. Burekovic, yalnız 3 maçta sonradan oyuna dahil olarak toplam 37 dakikada görev alırken, sezon başında gönderilmek istenip kontratı nedeniyle takımda kalan Ideye, sonradan oyuna dahil olduğu 3 karşılaşmada 9 dakika sahada kalabildi. Geçen sezondan beri kadroda olup sakatlığı nedeniyle devreyi oynamadan kapatan Mihojevic henüz siftah yapamazken, 2 sezondur yedek kaleci konumuda düşen Megyeri de oynayamadı.


Göztepe'nin kayıp yabancıları

Göztepe'nin kayıp yabancıları

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri
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