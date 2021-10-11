Son dakika haberleri... Göztepe'nin eski futbolcusu hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin eski futbolcularından 67 yaşındaki Doğan Küçükduru, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin eski futbolcularından 67 yaşındaki Doğan Küçükduru, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
Göztepe'nin 1977-1978 sezonunda şampiyon olan unutulmaz kadrosunda yer alan Doğan Küçükduru, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılılarda 1971-1975 ve 1977-1980 yılları arasında 7 sezon forma giyip futbolu yine Göztepe'de bırakan Küçükduru, A Milli Takım'da da 1 kez forma giydi.
Küçükkuru'nun cenazesi korona virüs tedbirleri nedeniyle kulüpte tören yapılmadan, Urla Güvendik Mezarlığında defnedilecek.
(Ali Gözeten/İHA)
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