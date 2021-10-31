Göztepe maçının ardından

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro ise şöyle dedi: "Tabii zorlu bir maçtı. Güzel bir performans ortaya koyduk ve bence bugün en az 1 puanı zaten biz hak ettik. Oynayacağımız zorlu maçlardan önce bazı şeyleri zaten görmemiz gerekiyor. En azından gelecek maçlarda rakiplerimizle aramızdaki puan farkının artmamış olması için final niteliğinde maçlara çıkacağız. Bu maçlar için daha fazla şey yapmamız gerekiyor. Ortaya koyduğumuz yüksek düzeydeki performansımızı 45 dakikadan daha uzun bir süreye yaymamız gerekiyor. Geçen hafta bunu ilk yarıda gösterdik. Bu hafta ise ikinci yarıda bunu gösterebildik ama bu yüksek tempomuzu, yüksek enerjimizi 70-80 dakikaya yaymamız gerekiyor. Tabii sezon uzun, gelecek maçlar için en iyisini yapıp daha fazla puan toplamaya çalışacağız."

Demirören Haber Ajansı / Ceren Şahin - Spor Haberleri

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