Göztepe, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Göztepe, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'la 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı futbolcular, ara vermeden İttifak Holding Konyaspor maçı için ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda dünkü müsabakada uzun süre forma giyenler yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Yarını izinli geçirecek Göztepeli futbolcular, hazırlıklarına 3 Kasım Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
Alanyaspor'un bileği bükülmüyor! Akdeniz ekibi, Göztepe karşısında yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı

Alanyaspor'un bileği bükülmüyor! Akdeniz ekibi, Göztepe karşısında yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı

 Fenerbahçeli futbolcuların idmanı Volkan Demirel'i çıldırttı: Bunun yeri burası değil

Fenerbahçeli futbolcuların idmanı Volkan Demirel'i çıldırttı: Bunun yeri burası değil

 Fenerbahçe, 4 yıl sonra ilk kez Konya karşısında ilk 15 dakikada 2 gol yedi

Fenerbahçe, 4 yıl sonra ilk kez Konya karşısında ilk 15 dakikada 2 gol yedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title