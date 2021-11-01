Göztepe kaçan galibiyete kahroldu

SPOR Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'la 89'uncu dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Göztepe kaçan galibiyete yandı. Zorlu deplasmanda geriye düşmesine rağmen 2-1'lik üstünlüğü yakalayan sarı-kırmızılılar rakibine direnemezken, 90 dakika bitiminde tüm takım büyük üzüntü yaşadı. Bu sonuçla 9 puana yükselen ancak düşme hattında sondan ikinci sıradan kurtulamayan Göztepe oynadığı futbolla ise gelecek adına ümit verdi.

Sarı-kırmızılılar bu sezon 4'üncü kez deplasmandan puanla dönmeyi başardı. Topladığı 9 puanın 6'sını dış sahada elde eden Göz-Göz, dış sahada Altay ve Galatasaray'a yenildi. Göztepe, gurbette Fraport Tav Antalyaspor, Demir Grup Sivaspor ve Aytemiz Alanyaspor'la berabere kalırken, Kasımpaşa'yı mağlup etmesini başardı. Göztepe evinde çıktığı 5 müsabakanın ise 4'ünü kaybedip, sadece Medipol Başakşehir'i 2-1 yenmeyi başardı.

Göztepe bu hafta evinde İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşacak.

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri

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