Hakan Keleş: 'Galibiyet bizim için iyi bir moral oldu' - Haberler Spor
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Hakan Keleş: "Galibiyet bizim için iyi bir moral oldu"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hakan Keleş:

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, deplasmanda 1-0 kazandıkları Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Galibiyet bizim için iyi bir moral oldu" dedi.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, deplasmanda 1-0 kazandıkları Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Galibiyet bizim için iyi bir moral oldu" dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında GZT Giresunspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş mücadeleyi değerlendirdi. Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Keleş, "Futbolcularım inanılmaz bir mücadele örneği gösterdi. Önceki haftalarda inanılmaz bir oyun oturtmuştuk. Bugün biraz bunun altında kaldık ama girdiğimiz pozisyonlar var. Daha da rahat kazanabilirdik ama sonuçta kazanmak güzel. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Şimdi milli ara var. Bu süreci iyi değerlendireceğiz. Galibiyet bizim için iyi bir moral oldu. Bu galibiyetle beraber bir çıkışa geçmek istiyoruz" dedi. - İZMİR

Hakan Keleş: Galibiyet bizim için iyi bir moral oldu

Hakan Keleş: Galibiyet bizim için iyi bir moral oldu

Hakan Keleş: Galibiyet bizim için iyi bir moral oldu

Hakan Keleş: Galibiyet bizim için iyi bir moral oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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