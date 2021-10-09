Göztepe filede Sakarya'yı konuk ediyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe filede Sakarya'yı konuk ediyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Göztepe filede Sakarya'yı konuk ediyor

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda Göztepe, yeni sezonun ilk maçında evinde Sakarya Voleybol'la karşılaşacak.

SAKARYA (DHA) - Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda Göztepe, yeni sezonun ilk maçında evinde Sakarya Voleybol'la karşılaşacak. Balçova Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Ligde Karşıyaka, ilk hafta sınavında saat 16.30'da deplasmanda Fenerbahçe Terrazzo ile kozlarını paylaşacak. Fethiye Bahçeşehir Koleji ise 15.00'te Muratpaşa Belediyespor'u konuk edecek.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Gülşen Ezgi Mola İrem Derici Amelia Hamlin
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Göztepe filede Sakarya'yı konuk ediyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 11:31:49. #1.17#