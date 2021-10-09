Göztepe filede Sakarya'yı konuk ediyor

SAKARYA (DHA) - Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda Göztepe, yeni sezonun ilk maçında evinde Sakarya Voleybol'la karşılaşacak. Balçova Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Ligde Karşıyaka, ilk hafta sınavında saat 16.30'da deplasmanda Fenerbahçe Terrazzo ile kozlarını paylaşacak. Fethiye Bahçeşehir Koleji ise 15.00'te Muratpaşa Belediyespor'u konuk edecek.

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