Göztepe devamını getirecek

SÜPER Lig'de milli ara öncesi üst üste 4 mağlubiyet alarak düşme hattına demir atan Göztepe, pazar günü kendisi gibi korkulu rüya gören Kasımpaşa önünde geçen sezon yıllar sonra aldığı galibiyetin devamını getirmek istiyor. Göz-Göz, geçen sezona kadar Kasımpaşa'yı daha önce 62 yıl boyunca hiç yenemedi.

Yıllarca farklı liglerde yer aldığı İstanbul temsilcisine karşı daha önce son resmi galibiyetini 17 Ekim 1959'da 4-1'lik sonuçla alan Göztepe, rakibini ancak geçen sezon Süper Lig'de geçen sezon 28 Şubat'ta İzmir'de Ndiaye'nin golüyle 1-0 yenebildi. İzmir ekibi, Kasımpaşa'yla 1959-2021 arasında 1'inci Lig ve Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 7 beraberlik, 9 yenilgi aldı.