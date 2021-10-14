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Göztepe devamını getirecek

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor
Göztepe devamını getirecek

SÜPER Lig'de milli ara öncesi üst üste 4 mağlubiyet alarak düşme hattına demir atan Göztepe, pazar günü kendisi gibi korkulu rüya gören Kasımpaşa önünde geçen sezon yıllar sonra aldığı galibiyetin devamını getirmek istiyor.

SÜPER Lig'de milli ara öncesi üst üste 4 mağlubiyet alarak düşme hattına demir atan Göztepe, pazar günü kendisi gibi korkulu rüya gören Kasımpaşa önünde geçen sezon yıllar sonra aldığı galibiyetin devamını getirmek istiyor. Göz-Göz, geçen sezona kadar Kasımpaşa'yı daha önce 62 yıl boyunca hiç yenemedi.

Yıllarca farklı liglerde yer aldığı İstanbul temsilcisine karşı daha önce son resmi galibiyetini 17 Ekim 1959'da 4-1'lik sonuçla alan Göztepe, rakibini ancak geçen sezon Süper Lig'de geçen sezon 28 Şubat'ta İzmir'de Ndiaye'nin golüyle 1-0 yenebildi. İzmir ekibi, Kasımpaşa'yla 1959-2021 arasında 1'inci Lig ve Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 7 beraberlik, 9 yenilgi aldı.

CİHAT ARSLAN'A RAKİP

Göztepe, Kasımpaşa maçında rakibi çalıştıran eski teknik direktörlerinden Cihat Arslan'a da rakip olacak. Göz-Göz'de 2011-2012 sezonunun ikinci yarısında görev yapan Cihat Arslan, bu sezon daha önce de görev aldığı eski kulüplerinden Kasımpaşa'yla anlaştı. Bu sezon Göz-Göz gibi sıkıntı yaşayan Kasımpaşa, son 6 maçta galibiyete hasret kalarak 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. İstanbul ekibi, 6 puanla 5 puan toplayan Göztepe'nin 1 puan üzerinde yer alıyor.


Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri
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