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Göztepe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Göztepe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Göztepe, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Göztepe, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'in 10. hafta maçında Göztepe, Cumartesi günü saat 19.00'da Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, bugün Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan futbolcular, ikinci bölümde ise taktiksel oyun gerçekleştirerek idmanı tamamladı.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Göztepe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Göztepe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Göztepe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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