SPOR Göztepe'de teknik direktör Maestro ilk idmanına çıktı
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SPOR Göztepe'de teknik direktör Maestro ilk idmanına çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Göztepe'de teknik direktör Maestro ilk idmanına çıktıOnur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - Süper Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürdü.

SPOR Göztepe'de teknik direktör Maestro ilk idmanına çıktı

Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA) - Süper Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürdü.

Sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü Nestor El Maestro ilk antrenmanına çıktı. Göztepe'nin son transferi Venezuelalı Wilker Angel de takımla çalışmalara başladı. Maestro, idman öncesi oyuncularıyla toplantı gerçekleştirirken, futbolculara çalışma boyunca sık sık uyarılarda bulundu.

SPOR Göztepe'de teknik direktör Maestro ilk idmanına çıktı
SPOR Göztepe'de teknik direktör Maestro ilk idmanına çıktı
SPOR Göztepe'de teknik direktör Maestro ilk idmanına çıktı
SPOR Göztepe'de teknik direktör Maestro ilk idmanına çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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