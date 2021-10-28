Göztepe'de Gürsel Aksel Stadı bereketi

Süper Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanya spor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de, ticari direktör Sinan Öznur, önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni evleri Gürsel Aksel Stadı'nda birçok faaliyete imza attıklarını belirten Sinan Öznur, "Stadyumumuzu Gençlik Spor Müdürlüğü'nden kiralamak suretiyle devir aldıktan hemen sonra planlarımız doğrultusunda ilk etapta bazı amatör şubelerimizi uygun olan alanları da değerlendirmek amacıyla buraya taşıdık. Stadyumumuzun oldukça merkezi bir konumda olmasından dolayı şehrin her bölgesinden ulaşım kolaylığı ve de güvenliği açısından oldukça memnun edici bir ilgi ile karşılaşmış durumdayız. Şu an için 400'den fazla sporcunun eğitim gördüğü salonumuzda judo, eskrim, okçuluk, cimnastik ve masa tenisi branşlarımız bulunuyor. 'Göztepe'nin Geleceği Göztepeli Çocuklar' mottosu ile faaliyet gösteren amatör şubelerimizle kulübümüze başarılı sporcular ve bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Bu alanlar ile ilgili kurgu zaten pandemi ile birlikte elde olmayan nedenlerden dolayı ister istemez beklemeye geçmişti. Yılbaşından önce yürürlüğe girmesini beklediğimiz yeni düzenlemeler içeren spor kanunu içeriğindeki eklemeler ile hem alt kiralama yetki sorunumuzun hem de uzun dönemli kiralama ile ilgili konunun çözülmesini bekliyoruz. Şayet bu yasa yılbaşından önce yetişmez ise bizimle birlikte benzer stadyum işletme sorunu yaşayan kulüpler ile birlikte ortak hareket edip, nokta bazlı çözüm için girişimde bulunacağız. Sonuçta bu stadyum için devlet büyüklerimiz başta olmak üzere camiamız ve en başta başkanımız çok fazla emek verdi. Amaç, tesisimize 365 gün yaşayan bir sağlıklı yaşam ve spor merkezi olarak, kent yapısına en uygun şeklini verebilmek. Nasıl bu tesis ortak paydaşların iradesiyle tamamlandıysa aynı şekilde diğer faaliyet alanları da en kısa sürede mutlaka hayata geçirilecektir."