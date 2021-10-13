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Göztepe'de gözler devre arasında

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor
Göztepe'de gözler devre arasında

Süper Lig'de sezona lige döndüğü son 5 yılın en kötü başlangıcını yaparak girip 8 maçta tek galibiyetle düşme hattına demir atan Göztepe'de gözler şimdiden devre arasına çevrildi.

Süper Lig'de sezona lige döndüğü son 5 yılın en kötü başlangıcını yaparak girip 8 maçta tek galibiyetle düşme hattına demir atan Göztepe'de gözler şimdiden devre arasına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda hem yönetim hem de taraftarlar, ara transfer dönemini bekliyor. Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, 8 maçta 5 puanla yetinen takımın devreye kadar kalan 11 haftada maksimum puanı toplayarak kısa devre arasına iyi bir yerde girmesini istiyor. Mehmet Sepil ve kurmayları, ara transfer döneminde kadroda yapılacak operasyonla ilgili takımın performansına göre karar verecek.

Son oynadığı 4 maçını kaybeden Göztepe, toparlanıp ilk yarıyı iyi bir konumda bitirirse ara transfer döneminde kadroda yapılacak operasyon sınırlı kalacak. Göztepe'de kötü gidiş sürerse ise takıma büyük neşter vurulacak. Sezon başından beri kurulan kadronun ve yapılan yabancı transferlerin çok yetersiz olduğunu savunan Göztepeli taraftarlar ise ikinci yarıda düşme korkusu yaşanmaması için devre arasında takımın konumu ne olursa olsun yönetimden iyi transferler bekliyor. Göztepe, ligde milli aradan sonra pazar günü Kasımpaşa'yla deplasmanda oynayacağı maça 3 puanla çıkış başlatma parolasıyla hazırlanıyor.

EFSANELER UNUTULMADI

Göztepe, 42 yıl arayla aynı gün vefat eden kulüp tarihinin efsane kadrosunun iki efsane futbolcusunu ölüm yıl dönümlerinde andı. Sarı-kırmızılıların Avrupa'da yarı final oynayıp, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandığı dönemlerde kaptanlığını yapan Gürsel Aksel, vefatının 43'üncü yılında mezarı başında anıldı. Göztepe'nin stadına ismini de veren, 'Koca Kaptan' lakaplı Gürsel Aksel'in mezarı başında yapılan anma törenine Başkan Vekili Talat Papatya, Müze Müdürü Adil Artuner ve Aksel'in ailesi katıldı. Türk futbolunun ve Göztepe'nin değerli ismi, efsane futbolculardan Nevzat Güzelırmak da vefatının 1'inci yılında unutulmadı. 'İngiliz Nevzat' lakaplı Güzelırmak'ın mezarı başında yapılan anma törenine Talat Papatya, Adil Artuner ve ailesi katıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri
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