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Göztepe'de Doğan Küçükkuru yası

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Göztepe'de Doğan Küçükkuru yası

SÜPER Lig'deki İzmir temsilcilerinden Göztepe'nin eski efsane futbolcularından Doğan Küçükduru, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 67 yaşında hayata gözlerini yumdu.

İZMİR (DHA) -

SÜPER Lig'deki İzmir temsilcilerinden Göztepe'nin eski efsane futbolcularından Doğan Küçükduru, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 67 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Göztepe'nin 1977-1978 sezonunda şampiyon olan unutulmaz kadrosunda yer alan Doğan Küçükduru, sarı kırmızılılarda 1971-1975 ve 1977-1980 yılları arasında 7 sezon forma giyip futbolu yine Göz-Göz'de bırakmıştı. A Milli Takım'da da 1 kez forma giyen Küçükkuru'nun cenazesi kulüpte tören yapılmadan, Urla Güvendik Mezarlığı'nda koronavirüs tedbirleriyle defnedilecek.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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