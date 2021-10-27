Göztepe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarına devam etti.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde taktiksel oyun gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Halil Akbunar, Wilker Jose Angel Romero ve Marko Mihojevic, takımdan ayrı çalıştı.
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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