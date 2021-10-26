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Göztepe, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Göztepe, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor'a 1-0 yenildikten sonra 24 Ekim Pazar günü Aytemiz Alanyaspor maçı için ilk çalışmasını gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, bir günlük izinin ardından hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından şut çalışması yapıldı. İdman, taktiksel oyunla tamamlandı.

Çalışmayı takip eden Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, antrenmandan önce futbolculara bir konuşma yaptı.

Göztepe, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Göztepe, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Göztepe, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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