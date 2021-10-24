Göztepe, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Göztepe, bu müsabaka için ilk çalışmasını yaptı.

Ligde dün konuk ettiği Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden Adnan Süvari Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki idmanda dünkü müsabakada uzun süre forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı. Yarını izinli geçirecek Göztepe, Aytemiz Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarına 26 Ekim Salı günü devam edecek.