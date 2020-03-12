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SPOR Görme engelli sporcu kardeşler annelerinin hayalini gerçekleştirdi

Görme engelli sporcu kardeşler annelerinin hayalini gerçekleştirdiJudocu Zeynep Çelik: Anneme ev almak çocukluk hayalimdi"Senelerce yatılı okuduk, en büyük özlemimiz annemizdi""Görme engelli bir kadın olarak dünya şampiyonu olduğum için çok mutluyum"Golbol oyuncusu Kader Çelik: Hayattaki en...

12.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:02
SPOR Görme engelli sporcu kardeşler annelerinin hayalini gerçekleştirdi

Görme engelli sporcu kardeşler annelerinin hayalini gerçekleştirdi

Judocu Zeynep Çelik: Anneme ev almak çocukluk hayalimdi

"Senelerce yatılı okuduk, en büyük özlemimiz annemizdi"

"Görme engelli bir kadın olarak dünya şampiyonu olduğum için çok mutluyum"

Golbol oyuncusu Kader Çelik: Hayattaki en büyük destekçim annem

"Tokyo en büyük hayallerimden biriydi"

Federasyon genel sekreteri Ayhan Yıldırım: Bir evden iki sporcu Paralimpik Oyunları'na gidiyor

Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ/ ANKARA, (DHA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde 15 çocuklu Çelik Ailesi'nin görme engelli kızları Zeynep ve Kader kardeşler, yatılı okumak için gittikleri Erzurum'da sporla tanıştı. 19 yıl önce babalarını kaybeden, çocukluk zamanlarını ailelerinden uzak geçiren görme engelli milli judocu Zeynep ve milli golbol oyuncusu Kader, spordan kazandıkları parayla anneleri Makbule Çelik'in hayalini gerçekleştirip, ona ev aldı.

Milli judocu Zeynep Çelik (25), Dünya Görme Engelliler Judo Şampiyonası'nda altın madalya alarak Türkiye'ye bir ilki yaşattı. Kader Çelik (22) de Golbol Milli Takımı ile 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Milli judocu Zeynep Çelik, küçük yaşta babalarını kaybettiklerini belirterek, "13 yaşıma kadar Ağrı Patnos'ta yaşadım. 13 yaşından sonra Erzurum Yakutiye Görme Engelliler Orta Okulu'na başladım. Erzurum'da yaklaşık 8 sene yaşadık. Erzurum'da sporla tanıştım, kız kardeşimin yaptığı sporla ilgileniyordum golbol ile. Sonra judoya yöneldim, judoda dereceler yapmaya başladım. İlk dünya şampiyonluğum bu arada. Benim çocukluk hayalimdi aileme ev almak, annemi daha iyi şartlar altında yaşatabilmek çünkü cennet biliyorsunuz ki annelerin ayağının altındadır. Annem bizim için çok şeye katlandı. Biz kardeşimle annemin bundan sonraki hayatını daha iyi şartlarda devam ettirmesi için Ankara'dan ev aldık. Annemi Ankara'ya getirdik. Ben İzmit'te yaşıyorum, kendimden önce ailem dedim, annem dedim. Şu an Ankara'ya annemi ziyarete geldim" dedi.

"SENELERCE YATILI OKUDUK, EN BÜYÜK ÖZLEMİMİZ ANNEMİZDİ"

Aileden uzak bir çocukluk hayatı geçirdiklerini anlatan Zeynep Çelik, "Biz çok küçüktük, bizim koyunlar vardı, onlarla çok uğraşıyorduk. Tabii okula başlayınca tamamen bağlarımız kesildi köyden, akrabalardan, aileden. Biz yatılı kaldık Erzurum'da, senelerce yatılı okuduk. Biz ayrıldığımızda çok küçüktük. Kız kardeşim 9 yaşındaydı. Bizim en çok özlem duyduğumuz annemizdi çünkü durumlar, o zamanki şartlar, annemizin yanımıza gelmesine el vermiyordu. Kötüydü. Şimdi çok şükür istediğimiz zaman biz geliyoruz, istediği zaman o geliyor" diye konuştu.

"GÖRME ENGELLİ BİR KADIN OLARAK DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Kardeşi ile birlikte 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na gidecekleri için çok gurur duyduklarını vurgulayan Zeynep Çelik, "Sporun bana kazandırdığı çok şey var. En önemlisi görme engelli ve kadın olarak, biliyorsunuz Türkiye'de kadın olmak, sadece Türkiye'de değil dünyada ve her yerde kadın olmak çok zor, bir kadın olarak bunu başardığım için dünya şampiyonu olduğum için çok mutluyum. Anlatırken bile o anı yaşıyorum. Kadının gücünü gösteriyoruz tabii ki.Maçlarımız inşallah aynı güne denk gelmez. Onlar inşallah bizden önce maça girerler, biz gider destekleriz, onlar gelip bizi desteklerler. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ülkeme altın madalya kazandırmayı heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

KADER ÇELİK: HAYATTAKİ EN BÜYÜK DESTEKÇİM ANNEM

Golbol Milli Takımı ile başarılı bir sezon geçiren Kader Çelik ise ilkokuldan beri ablasıyla yurtta kaldıklarını belirterek, "Yurttaki, okuldaki, hayattaki en büyük destekçim annem ve okuldaki Yıldırım hocamdı. Şu an milli takım antrenörüm de kendisi. Çocukluğumda özlediğim şeyler var. Parkta oynamak, kendi arkadaşlarımla, ailemle vakit geçirmek. Bunlar kayıp ama bu kayıpların sonunda elde edilen bir kazanç ve başarı var. Bunun için mutluyum" dedi.

"TOKYO EN BÜYÜK HAYALLERİMDEN BİRİYDİ"

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alan Golbol Milli Takımı'nda yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Kader Çelik, "Tokyo en büyük hayallerimden biriydi zaten. Çok heyecanlı geçecek. İnşallah altın madalyanın sahibi biz oluruz" diye konuştu.

Anne Makbule Çelik, kızlarının aileleri için büyük mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu kaydetti, hayalini gerçekleştirdikleri için onlara teşekkür etti.

GENEL SEKRETER AYHAN YILDIRIM: BİR EVDEN İKİ SPORCU PARALİMPİK OYUNLARI'NA GİDİYOR

Görme Engelliler Spor Federasyonu Genel Sekreteri Ayhan Yıldırım da Çelik kardeşlerin başarılarıyla büyük gurur duyduklarını söyledi. Yıldırım, "Kadınlar ve erkeklerde golbolde olimpiyat kotası alındı. Atletizmde ek garanti olan 1 kotamız var. Zaten Zeynep Çelik kızımız da dünya sıralamasında 1'inci sırada. Şu anda paralimpik oyunlara katılacak en yakın rakibiyle bile çok fark var. Ondan altın madalya bekliyoruz. Biz de her zaman kendilerinin yanında olacağız. Kader kızımız da keza aynı şekilde 2016 paralimpik şampiyonada altın madalya almıştı. İnşallah bu yıl da altın madalya olur ve 1 evde 2 altın madalyalı sporcumuz olacak. Bundan daha iyisi ne olabilir ki" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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