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Görme engeli, Türkiye birincisi olmasına engel olmadı

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Görme engeli, Türkiye birincisi olmasına engel olmadı

Diyarbakır'da yaşayan görme engelli Sedanur Alakuştekin, Türkiye şampiyonasında bin 500 metrede birinci oldu.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da yaşayan görme engelli Sedanur Alakuştekin, Türkiye şampiyonasında bin 500 metrede birinci oldu.

Diyarbakır'da yaşayan 14 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi görme engelli Sedanur Alakuştekin, kendisi gibi görme engelli olan dünya şampiyonu antrenörü Neslim Öner ile birlikte engelleri kırarak Türkiye şampiyonasında 100 metre, 400 metre şampiyonu, Afyonkarahisar'da yapılan Olimpik Baraj yarışında ise bin 500 metrede Türkiye birincisi oldu. Türkiye milli olimpik kadroya seçilen Alakuştekin engellerini yıkarak olimpiyat ve dünya şampiyonu olma yolunda hedeflerine koşmaya devam ediyor.

"Engeli yıkacağım, hedefim olimpiyat ve dünya şampiyonu olmak"

Görme engelli Türkiye birincisi Sedanur Alakuştekin, gözlerinde daha önce yapılan katarak ameliyatı sonucu bir gözünün görmediğini belirterek, engelleri yıkacağını, olimpiyat ve dünya şampiyonu olma hedefi olduğunu kaydetti. Alakuştekin, "Afyonkarahisar'da bin 500 metreyi 6 dakikada koştum, Türkiye birincisi oldum, 4 tanede madalyam var, Gaziantep ve Denizli'de de yarıştım. Olimpik kadroya alındım, antrenmanlarıma düzenli gittim, hocamın desteği var onun sayesinde buralardayım. Görme engelliyim çocukluktan beri gözümde katarak sorunu var, katarak alındıktan sonra sol gözüm görmüyor, sağ gözle tek görebiliyorum. Gözüm biraz engel, onu da tek başıma yeneceğimi düşünüyorum. Engeli yıkacağım. Kamplarımız başlıyor, düzenli gideceğim, hedefim olimpiyat ve dünya şampiyonu olmak" dedi. Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Remzi Atlı ise, 2024 olimpiyatlarında Türkiye'ye altın madalya getireceğine inandıkların kaydederek okul müdirürü Ufuk Yakut'un desteklerinin kendileri için önemli olduğunu söyledi. Atlı, "Sedanur, dünya şampiyonu antrenörü görme engelli Neslim hocasıyla beraber sürekli antrenman yapıyorlar. Afyonkarahisar'da yapılan Türkiye şampiyonasında bin 500 metrede birinci olup, Türkiye Milli Olimpiyat komitesinin aday kadrosuna çağrıldı. 2024 olimpiyatlarında inşallah ülkemize altın madalya getireceğine inanıyoruz. Öğretmenleri onu çok seviyor, okul müdürü Ufuk Yakut, eşiyle beraber her türlü destek vereceğini söylüyor ve ilgileniyor inşallah daha iyi yerlere gelecek" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Görme engeli, Türkiye birincisi olmasına engel olmadı

Görme engeli, Türkiye birincisi olmasına engel olmadı

Görme engeli, Türkiye birincisi olmasına engel olmadı

Görme engeli, Türkiye birincisi olmasına engel olmadı

Görme engeli, Türkiye birincisi olmasına engel olmadı

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