Gölbaşı'nda Basın Futbol Turnuvası için kuralar çekildi

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Basın Futbol Turnuvası için kura çekimi yapıldı.

Belediye Meclis Salonunda düzenlenen kura çekiminde medya kuruluşlarını temsil eden 17 takım birbiriyle eşleşti.

Televizyon kanalları ve gazetelerde görev yapan basın mensuplarının mücadele edeceği turnuvanın kura çekimini Halı Saha Futbol Federasyonu Başkanı Bahadır Bulut yaptı.

Bulut, yaptığı açıklamada salgın sürecinde özveriyle çalışan basın mensuplarını tebrik ederek turnuvaya destek veren İlçe Belediye Başkanı Ramazan Şimsek'e teşekkür etti.

Turnuvaya Anadolu Ajansı'ndan katılan takım ise D Grubunda Medya Skor, ANKA, Kanal 7 ve Haber Global çalışanlarının oluşturduğu takımlarla eşleşti.

Maç tarihlerinin gelecek hafta belirleneceği belirtildi.