SPOR Göksel Gümüşdağ, Cumhurbaşkanı kabulü sonrası açıklamalarda bulundu SPOR Göksel Gümüşdağ, Cumhurbaşkanı kabulü sonrası açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanımız, Türkiye'nin uluslararası alanda temsil edilmesinin çok daha anlamlı olduğunu söylediEnver ALAS - Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü sonrası İstanbul'a döndü.

SPOR Göksel Gümüşdağ, Cumhurbaşkanı kabulü sonrası açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin uluslararası alanda temsil edilmesinin çok daha anlamlı olduğunu söyledi

Enver ALAS - Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü sonrası İstanbul'a döndü. Havalimanında açıklamalarda bulunan başkan Göksel Gümüşdağ, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ziyarete gittik. Kupa için tebrik ettiğini söyledi ama esas olarak Türkiye'nin uluslararası alanda temsil edilmesinin çok daha anlamlı olduğunu söyledi dedi.

Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan ve dün Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleştirilen törenle kupasını alan Başakşehir, kazanılan kupayla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret için Ankara'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şampiyon takımı kabulü sonrası İstanbul'a dönen Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dün geç saatlere kadar kutlamaların devam ettiğine dikkat çeken başkan Gümüşdağ, Arkasından kurucu başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ziyarete gittik. Çok sıcak bir karşılama oldu ve oyuncularımızın hepsiyle birebir güzel sohbetler gerçekleştirdi. Kupa için tebrik ettiğini söyledi ama esas olarak Türkiye'nin uluslararası alanda temsil edilmesinin çok daha anlamlı olduğunu söyledi. 'İnşallah Kopenhag maçında iyi bir netice bekliyorum sizden, Türkiye'yi temsil eden takım olarak, sizlerin başarısından tüm milletimiz mutluluk duyacaktır' ifadelerini kullandı. Güzel bir an oldu. Bizim için de güzel bir an oldu. Ben, yönetim kurulum, teknik heyetim ve oyuncularım adına kabulünden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkürler ediyor, saygılarımı sunuyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA