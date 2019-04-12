Spor Gökhan İnler'den flaş Beşiktaş paylaşımı

İSTANBUL, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın oynanacak Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı öncesi Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Gökhan İnler bir dönem formasını giydiği Beşiktaş ile ilgili yaptığı paylaşımda tekrar Vodafone Park'a çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını belirtti.

2016-2017 sezonunda siyah beyazlı formayla şampiyonluk yaşayan ve Beşiktaşlı taraftarlarının kısa sürede sevgisini kazanan Gökhan İnler, 23 Ekim 2017'de Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı öncesinde siyah-beyazlıların yoğun tezahüratlarıyla büyük destek görmüştü. Gökhan İnler'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına siyah-beyazlı taraftarlar yoğun şekilde yorumlar yapıyor.

Gökhan İnler'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle

Bir yıl boyunca gururla formasını giydim Beşiktaş'ın ve en son 23 Ekim 2017'de rakip olarak yer aldım Vodafone Park'ta. 1,5 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş taraftarlarının önüne çıkacağım için tarifsiz bir duygu yaşıyorum. Dostluk içerisinde güzel bir maç olmasını temenni ederim.

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Kaynak: DHA