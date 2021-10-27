SAMSUN (İHA) - Goalball Avrupa Şampiyonası 1-13 Kasım tarihleri arasında Samsun'da yapılacak.

Tokyo'da 2020 yılında düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda final karşılaşmasında Amerika Birleşik Devletleri'ni 9-2 mağlup ederek şampiyon olan Goalball Kadın Milli Takımı, çevrim içi (on-line) ortamda Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile sohbet etti.

OMÜ Engelli Birimince organize edilen ve OMÜ'nün YouTube kanalından canlı yayımlanan on-line söyleşi programının moderatörlüğünü OMÜ Engelli Öğrenci Birimi Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Nursel Topkaya yaptı. Programa; 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Goalball Kadın Milli Takımı oyuncuları, teknik ekip, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Yardımcısı İsmail Karaca ile İşaret Dili Çevirmeni Murat Tekin katıldı.

Avrupa Dördüncüsü olan İşitme Engelli Kadın Basketbol Takımı'nda 2 OMÜ'lü öğrenci bulunuyor

Söyleşinin başında OMÜ Engelli Öğrenci Birimi Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Nursel Topkaya, Goalball Kadın Milli Takımı ile bir araya gelmekten duydukları mutluluğu belirtirken "Engelli öğrencilerin spordan sosyal hayata birçok alanda gelişimlerine destek veren OMÜ Engelli Öğrenci Birimi olarak destekleyici çalışmalardan biri olan bu söyleşi yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Şunu da hatırlatmalıyım ki Üniversitemiz Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 2 engelli öğrencimizin yer aldığı İşitme Engelli Kadın Basketbol Milli Takımı'mız da Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü oldu. Bu başarıda öğrencilerimizin rolünün olması bizler için çok önemli, onlarla da gurur duyuyoruz" dedi.

Koordinatör Nursel Topkaya, sonrasında goalball sporu ve Kadın Milli Takımı'nın elde ettiği başarı ve dereceler hakkında izleyicileri bilgilendirdi.

"Zihinlerde aşıldıysa üstesinden gelinemeyecek hiçbir engel yok, sizler bunu ispatladınız"

"Sizleri tanımaktan ve sizlerle bir araya gelmekten gerçekten çok mutluyum" diyerek Goalball Kadın Milli Takım oyuncuları ile diğer katılımcıları selamlayan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise, "OMÜ gibi köklü bir üniversitede sizlerin hikayesinin bilinmesi ve çok kısa sürede üst düzeyde bu başarıya ulaşmanız ve öncesindeki kazanımlarınız hakikaten büyük önem taşıyor. Burada şunu vurgulamalıyım ki engel denilen olgu eğer zihinlerdeyse bu durum hiçbir şekilde aşılamıyor ama zihinlerde aşıldıysa üstesinden gelinemeyecek hiçbir engel yok ve aslında sizler bunu ispatladınız. Bu açıdan bu başarınız çok değerli bizler için. Sizleri gönülden tebrik ediyorum, başarılarınızdan ötürü onur duyuyoruz. Hikayenizi sizlerden dinlemek bizleri fazlasıyla mutlu edecektir" diye konuştu.

"Pozitif ayrımcılık yapacağız"

OMÜ'nün engelsiz üniversite olma hedeflerinden söz eden Rektör Ünal, bu sürece dair "Özel şartları ne olursa olsun hiçbir öğrencimizin fiziki engelle karşılaşmamasını arzu ediyoruz. Eski bir üniversite olmamız itibariyle engelle bireylere yönelik fiziki iyileştirme ve dönüşüm biraz zamanımızı alabiliyor ama zihnimizde bizler engelleri aştık. Hedefimiz; bütün engelli öğrencilerimizin hiçbir engele takılmaksızın hayatını refah içinde sürdürebileceği bir üniversite inşa etmek. Biz önümüzdeki yıldan başlayarak Milli Takım düzeyinde yahut farklı bir biçimde varlığını ortaya koyan bütün engelli sporcu kardeşlerimize pozitif ayrımcılık yapacağız. Eğitim programlarını ve barınmalarını onların şartlarına göre düzenleyeceğiz. Dolayısıyla sporcu dostu engelsiz bir üniversite olma hayalini gerçekleştirmek istiyoruz" sözlerine yer verdi.

Başarı azim, inanç, disiplin ve emekle geldi

Programda Rektör Ünal, Goalball Kadın Milli Takımı oyuncuları ve teknik ekibiyle tanışırken, Milli Takım'ın gelecek hedeflerini kendilerinden dinledi. Söyleşide Milli Takım oyuncuları; disiplin, emek, azim ve inançla Tokyo'da altın madalyayı kazandıklarını vurgularken aynı kararlılık ve inanmışlıkla yollarına devam edeceklerini dile getirdiler.

Goalball Avrupa Şampiyonası 1-13 Kasım 2021'de Samsun'da

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA), farklı bölgelerde yapılacak diğer şampiyonaların bir ayağı olan Goalball Avrupa Şampiyonası'nın 1-13 Kasım 2021 tarihlerinde Samsun Tekkeköy'de bulunan Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleşeceğini duyurmuştu. Goalballl Kadın Milli Takımı 1-13 Kasım tarihleri arasında Samsun'da düzenlenecek olan Avrupa Goalball Şampiyonası için hazırlık kampını Tekkeköy'de bulunan Bahattin Ekinci Spor Salonu'nda sürdürüyor.

10 erkek ve 10 kadın takımın mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası'nda dereceye giren takımlar, 6-18 Haziran 2022'de gerçekleşecek IBSA Goalball Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. - SAMSUN