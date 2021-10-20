Giresunspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

GAZİANTEP (AA) - GZT Giresunspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında 23 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde Çotanak Spor Kompleksi'ndeki ek sahada gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ile kondisyon hareketlerinin ardından taktik çalışma ve çift kale maç yaptı.

Antrenmanda sakatlığı sona eren Doukara da takımla çalıştı.

GZT Giresunspor, yarın hava yoluyla Gaziantep'e giderek burada kampa girecek.