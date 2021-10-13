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Giresunspor'da kombine bilet düzenlemesi

AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor
Giresunspor'da kombine bilet düzenlemesi

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor Kulübü, bilet fiyatlarındaki indirimin ardından sezonluk kombine biletlerle ilgili düzenleme yaptı.

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor Kulübü, bilet fiyatlarındaki indirimin ardından sezonluk kombine biletlerle ilgili düzenleme yaptı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulu tarafından bilet fiyatlarıyla ilgili alınan indirim kararı sonrasında sezonluk kombine alan taraftarların mağduriyet yaşamaması için sezonluk kombine bilet sahipleriyle ilgili düzenlemeye gidildiği belirtildi.

Konuya ilişkin bilet sahiplerine seçenekler sunulduğu ifade edilen açıklamada, kombine bilet sahiplerinin, dilerlerse bir sonraki sezon kombine biletlerini yüzde 20 indirimli alabilecekleri ya da Çotanak Store mağazasından yüzde 15 indirimli alışveriş yapabilecekleri veya Çotanak Spor Kompleksi'nde Süper Lig'in ilk yarısında oynayacakları 3 maç için bir yakınlarına ücretsiz maç bileti yükleyebilecekleri kaydedildi.

Açıklamada, sezonluk kombine alarak takıma destek olan taraftarlara teşekkür edilerek, "Tüm Giresunspor sevdalılarını cumartesi günü evimizde oynayacağımız Çaykur Rizespor maçı için Çotanak Spor Kompleksine bekliyoruz." ifadesine yer verildi.

AA / Gültekin Yetgin - Spor Haberleri
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