Giresunspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresunspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti

AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor
Giresunspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında 16 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında 16 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma ile kondisyon hareketlerinin ardından taktik çalışması ve çift kale maç yaptı.

Antrenmanda sakatlanan Erol Can Akdağ ile milli takımlarında bulunan Aziz Eraltay ve Joe Champness yer almadı. Doukara ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

GZT Giresunspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

AA / Gültekin Yetgin - Spor Haberleri
Yeni Malatyaspor, teknik direktörlüğe Sumudica'yı getirdi

Yeni Malatyaspor, teknik direktörlüğe Sumudica'yı getirdi

 Rakip takım taraftarları öfkeden çıldırdı! Sergen Yalçın'a verilen cezaya tepkiler çığ gibi

Rakip takım taraftarları öfkeden çıldırdı! Sergen Yalçın'a verilen cezaya tepkiler çığ gibi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan İrem Derici Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Mesut Özil Fatih Terim Stefan Kuntz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Giresunspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 19:08:08. #1.17#