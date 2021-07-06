SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Afyonkarahisar'a yatırım
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SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Afyonkarahisar'a yatırım

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imzadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imzadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Bina'da gerçekleşen protokol töreninde Bakan Kasapoğlu, 'Afyon'daki mevcut yatırımlarımız, devam edenler ve bugün imzasını gerçekleştirdiğimiz protokollerle Milli Mücadele'nin öncüsü olan Afyon artık sporun da gençliğin de öncüsü olmaya devam edecek. Kapısı sadece termal turizmiyle değil aynı zamanda spor turizmiyle de çalınmıştır' dedi.

Bakan Kasapoğlu gençlerle bir arada kürsüde yer alarak, 'Afyonkarahisar ve 17 ilçesine yeni yarı olimpik havuzlar, gençlik merkezleri, spor salonları, semt sahaları, futbol, voleybol, basketbol alanları, tenis kortları, yürüyüş yolları ve benzeri pek çok eseri hep birlikte imzaladık. Gençler, bu bakanlık sizin bakanlığınız; sporcular, bu bakanlık sporcuların bakanlığı. Türkiye'nin dört bir yanına yayılan tesisler de sizlerin. Tıpkı bakanlığa geldiğiniz gibi, her mekanımızın kapısı sizlere sonuna kadar açık. O yüzden hiçbir zaman mekanlarımızı kullanmaktan geri durmayın, siz isteyin biz daha fazlasını yapalım' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Afyonkarahisar'dan gelen heyetle toplu fotoğraf çektirildi.

SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Afyonkarahisar'a yatırım
SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Afyonkarahisar'a yatırım
SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Afyonkarahisar'a yatırım
SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Afyonkarahisar'a yatırım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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