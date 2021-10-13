Genç yüzücü Tufançlı'dan Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil'e ziyaret - Haberler
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Genç yüzücü Tufançlı'dan Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil'e ziyaret

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel
Genç yüzücü Tufançlı'dan Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil'e ziyaret

Milli takım seçmelerine girmeye hak kazan genç yüzücü Muhammet Berke Tufançlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'i makamında ziyaret etti.

GAZİANTEP (AA) - Milli takım seçmelerine girmeye hak kazan genç yüzücü Muhammet Berke Tufançlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'i makamında ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, genç yüzücünün Gençlik Spor Kulübü bünyesine dahil edileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil, genç yüzücüyü ferdi olarak yarıştığı müsabakalardaki başarısından dolayı tebrik etti.

Tufançlı'nın yetenekli, başarılı ve örnek sporculardan birisi olduğunu aktaran Taşkesenligil," Gaziantep'teki yarışlara ferdi olarak katılarak toplamda dört madalya kazanarak bizlerin göğsünü kabartmıştır. Artık Berke, Gençlik Spor Kulübümüzün bir bireyi olarak ilimiz adına şampiyonalara katılacak. Kendisini azminden ve fedakarlığından dolayı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Genç yüzücü Tufançlı da kurbağalama, sırtüstü ve serbest yüzme dallarında altın madalya, kelebek yüzme dalında ise bronz madalya kazanarak bir sonraki Boğaziçi Kıtalar Arası yarışların yanı sıra milli takım seçmelerine de katılmaya hak kazandığını kaydetti.

Genç yüzücü Tufançlı'dan Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil'e ziyaret

Genç yüzücü Tufançlı'dan Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil'e ziyaret

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Genç yüzücü Tufançlı'dan Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil'e ziyaret - Haberler
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