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Gençlerbirliği taktik çalışma yaptı

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Gençlerbirliği taktik çalışma yaptı

TFF 1. Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü Kocaelispor'a konuk olacak Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü Kocaelispor'a konuk olacak Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü.

Başkent ekibi, günü Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdiği taktik ağırlıklı antrenmanla geçirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda top kapma oyunuyla devam etti.

Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı.

Gençlerbirliği, Kocaelispor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Gençlerbirliği taktik çalışma yaptı

Gençlerbirliği taktik çalışma yaptı

Gençlerbirliği taktik çalışma yaptı

Gençlerbirliği taktik çalışma yaptı

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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