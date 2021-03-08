SPOR Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir maçının ardından

Medipol Başakşehir maçının ardındanMehmet Altıparmak: Mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadıkAykut Kocaman: İki takım da kazanmayı çok istiyorduErcan ATA / ANKARA (DHA)- Süper Lig'in 29'uncu haftasında Gençlerbirliği sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

Medipol Başakşehir maçının ardından

Mehmet Altıparmak: Mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık

Aykut Kocaman: İki takım da kazanmayı çok istiyordu

Ercan ATA/ ANKARA (DHA)- Süper Lig'in 29'uncu haftasında Gençlerbirliği sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. İki takım teknik direktörleri maçın ardından basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadıklarını dile getiren Altıparmak, 'Kazanmayı çok istemiştik. Maçın içinde de bunu gösteren oyunumuz vardı. Rakibin zaaflarından faydalanmak istedik. Maçın başındaki kornerin dışında ve son dakikadaki yediğimiz gole kadar istediğimiz her şeyi yaptık. Maçın kırılma anları var. O anlarda golü bulamadık. Direkten dönen topumuz var. Lima'nın net fırsatı var. Bunlardan birini atsaydık çok özlediğimiz 3 puanı alacaktık. İlk yarıda kapatmaya yönelik oynadık. İkinci yarı onları biraz daha üzerimize çekerek o boşlukları Ayite'nin girmesiyle değerlendirmeyi düşünüyorduk. Mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık. İki maçtır futbolda var ama hep bizim başımıza geliyor şansızlık. Talihsiz bir şekilde yenildik. Üzgünüz, herkesi üzdüğümüz için üzgünüz' dedi.

'GALİBİYET GELMEDİKÇE FUTBOLCU ÜZERİNDEKİ STRES ARTIYOR'

Gol yollarındaki sıkıntıya da değinen Altıparmak, "Şu anda mevcut oyuncularımız bunlar. Çok çalışma yapıyoruz. 6-7 tane net fırsat vardı geçen hafta. Çok fazla çalışıyoruz. Oyun anlamında da epey bir yere geldik. Takım olgusunu oluşturduk. Galibiyet gelmedikçe futbolcu üzerindeki stres artıyor. Hem oyun düzeni hem de golle alakalı çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarda üretkenliği gole çevirip daha fazla gol atacağız. O galibiyetleri alacağız" ifadelerini kullandı.

AYKUT KOCAMAN: İKİ TAKIM DA KAZANMAYI ÇOK İSTİYORDU

Ligin altı sıralarında yer alan takımlar için birbirleriyle oynadıkları maçların önemine dikkati çeken Aykut Kocaman, "İçinde bulunduğumuz grup birbirleriyle oynarken can havliyle mücadele ediyor. Bütün maçın stratejisini bu çok etkiledi. İki takım da mutlaka kazanmak istiyordu. Telafinin azaldığı dönemde bu duygu daha da öne çıkıyor. Özellikle ilk yarı maçı daha fazla kontrol etmek amacındaydık, nispeten başarılı da olduk. Tehlike üretemedik. İkinci yarının ilk 15 dakikasından sonra ihtiyaçlar davranışlara yön vermeye başladı. İki takım da kazanmayı çok istiyordu. Son dakikalarda biraz da son şampiyon Başakşehir takımının apoleti üstünde olmasından dolayı, oyuncu kalitesi skora etki etti. Uzun zaman sonra kazanmak da bizim için son derece önemliydi? diye konuştu.

Kadına şiddete de tepki gösteren Aykut Kocaman, "Ülkemizin kanayan yaralarından biri kadına şiddet. Hem dünkü olayı şiddetle kınıyorum hem de yarın Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı