Gençlerbirliği, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gençlerbirliği, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Gençlerbirliği, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.

İdmanın ikinci bölümünde taktik ağırlıklı çalışma yapan başkent ekibi, dar alanda oynanan çift kale maçla günü tamamladı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
Masaya vurarak, 'Onu istemiyorum' demişti! Ali Koç'un hedefindeki Metin Tokat, istifa etti

Masaya vurarak, "Onu istemiyorum" demişti! Ali Koç'un hedefindeki Metin Tokat, istifa etti

 Riva'da Türk futbolunun kaderi çizilecek! Tarihi buluşma bugün

Riva'da Türk futbolunun kaderi çizilecek! Tarihi buluşma bugün

 Rıdvan Dilmen'in çağrısına TFF yanıt verdi! Cebelitarık maçı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak

Rıdvan Dilmen'in çağrısına TFF yanıt verdi! Cebelitarık maçı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title