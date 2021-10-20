Gençlerbirliği, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.
İdmanın ikinci bölümünde taktik ağırlıklı çalışma yapan başkent ekibi, dar alanda oynanan çift kale maçla günü tamamladı.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri