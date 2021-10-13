Gençlerbirliği, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gençlerbirliği, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Gençlerbirliği, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, ligin 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, ligin 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanan futbolcular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Kırmızı-siyahlı futbolcular idmana daha sonra top kapma oyunuyla devam ederken, antrenman son bölümde yapılan dar alanda çift kale maç ile sona erdi.

Gençlerbirliği, ligin 9. haftasını bay geçecek.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Tarkan Bülent Ersoy
Spor Kerem Aktürkoğlu Abdullah Avcı Serdar Aziz Sergio Perez
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gençlerbirliği, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 20:05:20. #1.13#