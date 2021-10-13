Gençlerbirliği, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, ligin 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanan futbolcular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Kırmızı-siyahlı futbolcular idmana daha sonra top kapma oyunuyla devam ederken, antrenman son bölümde yapılan dar alanda çift kale maç ile sona erdi.

Gençlerbirliği, ligin 9. haftasını bay geçecek.