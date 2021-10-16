Gençlerbirliği, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Gençlerbirliği, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Gençlerbirliği, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig'de 9. haftayı bay geçecek Gençlerbirliği, 10. haftada 24 Ekim Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

TFF 1. Lig'de 9. haftayı bay geçecek Gençlerbirliği, 10. haftada 24 Ekim Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı futbolcular, günü çift antrenmanla geçirdi. Sabah bölümünde ısınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda oynanan pas ve top kapma organizasyonlarının ardından gol çalışmasıyla tamamlandı.

Akşam antrenmanına da ısınma hareketleriyle başlayan başkent ekibi, son bölümde yapılan ayak tenisi ile idmanı bitirdi.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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