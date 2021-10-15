Gençlerbirliği, Kocaelispor maçı hazırlıklarına devam etti
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
TFF 1. Lig'de 9. haftayı bay geçecek Gençlerbirliği, 10. haftada 24 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
TFF 1. Lig'de 9. haftayı bay geçecek Gençlerbirliği, 10. haftada 24 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, sabah antrenmanında salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Kırmızı-siyahlı futbolcular akşam antrenmanında ise Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde pas ve koordinasyon idmanının ardından taktik ağırlıklı çalıştı.
AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri