Gençlerbirliği Kadın Futbol Programı için altyapı seçmeleri başlıyor

Gençlerbirliği Kadın Futbol Programı'nın altyapısını oluşturmak için sporcu seçmeleri yapılacak.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, 2004-2009 doğumluların katılabileceği seçmeler, Gençlerbirliği'nin Etlik Hasan Polat Tesisleri'nde 30 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te düzenlenecek.

Aday sporcuların seçmeye kendi malzemeleriyle gelmeleri, halen başka bir kulüpte aktif lisansı olan adayların yanlarında kulüplerinden izin belgesi getirmeleri gerekiyor.

Seçmelere katılmak isteyenler, kulübün 03122233158 numaralı telefonundan 29 Ekim Cuma gününe kadar kayıt yaptırabilecek.