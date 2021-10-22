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Gençlerbirliği ile Gazi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Gençlerbirliği ile Gazi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Gazi Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Gazi Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi ile yapılan protokol, yetenek taraması, atletik performans testleri, spor sakatlıklarından korunma ve bilimsel araştırmalarda iş birliği ile antrenör eğitimleri alanlarını kapsayacak.

Çocuk koruma, antrenörlerin eğitimi ve stres yönetimi, öfke kontrolü, iletişim ve liderlik gibi alanların de yer aldığı protokolün geçerlilik süresi bir yıl olacak.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ile imzaladıkları protokolün iki kuruma da güç katacağını söyledi.

Gençlerbirliği ile Gazi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

Gençlerbirliği ile Gazi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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