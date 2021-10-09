Gençlerbirliği hazırlık maçında Kayserispor ile karşılaşacak
AA / Musa Samur - Haberler | Spor
TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, hazırlık maçında Süper Lig temsilcisi Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.
TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, hazırlık maçında Süper Lig temsilcisi Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı takım milli maç arasını hazırlık maçıyla değerlendirecek.
Gençlerbirliği ile Yukatel Kayserispor arasında 12 Ekim Salı günü Kadir Has Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
AA / Musa Samur - Spor Haberleri