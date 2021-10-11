Gençlerbirliği futbolcusu Lima: 'Daha iyi bir takım olmaya başladık' - Haberler Spor
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Gençlerbirliği futbolcusu Lima: "Daha iyi bir takım olmaya başladık"

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Gençlerbirliği futbolcusu Lima:

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin Brezilyalı oyuncusu Sandro Lima, haftalar geçtikçe daha iyi bir takım olduklarını belirtti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin Brezilyalı oyuncusu Sandro Lima, haftalar geçtikçe daha iyi bir takım olduklarını belirtti.

Lima, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada başkent ekibinin "YouTube" kanalında soruları yanıtladı.

Ligde ilk 3 maçlarının iyi geçmediğini belirten Lima, "Gerçekten yeni bir ekibimiz var. Takımımız bir araya geldiğinde, ilk başta uyum sorunu yaşandı. Haftalar geçtikçe birbirimize daha iyi uyum sağladık. İlişkilerimiz geliştiğinde, daha iyi bir takım olmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Takımın yeni transferi Blessing Eleke'nin yetenekli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Brezilyalı futbolcu, "Buraya ilk geldiği zaman kendisindeki o pozitif enerjiyi gerçekten hissettim. Kendisiyle iyi bir uyum sağladık. Oyun tarzım daha çok forvetin arkasında olup, ilerideki oyuncuya yardımcı olmak üzerine. İlerleyen haftalarda Eleke'nin daha iyi bir oyuncu olacağına, birlikte daha güzel gollere imza atacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Daha önce Portekiz, Brezilya ve Çin liglerinde forma giydiğini hatırlatan Lima, "Türkiye ligleri çok daha yarışmacı, agresif ve fizik gücüne dayalı bir yapıya sahip. Türkiye oynadığım en rekabetçi liglerden birisi." diye konuştu.

Ligin geride kalan bölümünde 2 gol atıp, 2 de gol pası veren Lima, taraftarlardan güzel bir enerji aldığını belirterek, "Taraftarımız tüm kalbiyle bizi destekliyor. Çok özel ve çok pozitif bir taraftar grubumuz var. Yeniden açılan stadyumlara evlerinden bizi desteklemek için gelirlerse, onlarla birlikte çok güzel bir sezon geçireceğiz. Taraftarımızın desteği bizim için çok önemli. Kendilerini stadyuma bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerbirliği futbolcusu Lima: Daha iyi bir takım olmaya başladık

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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Haber: Gençlerbirliği futbolcusu Lima: 'Daha iyi bir takım olmaya başladık' - Haberler Spor
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