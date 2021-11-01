Gençlerbirliği Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
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Gençlerbirliği Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Gençlerbirliği Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

İstanbulspor'a dün mağlup olan ve ligdeki 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren başkent ekibi, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda dün oynanan maçta forma giyen oyuncular koşu çalışması yaptı.

Diğer grupta yer alan oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda top kapma oyunu ve pas-koordinasyon çalışmasıyla antrenmana devam etti.

Kırmızı-siyahlılar, son bölümünde dar alanda oynadıkları çift kale maçla gün tamamlandı.

Gençlerbirliği Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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