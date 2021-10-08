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Gençler Dünya Judo Şampiyonasında

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Gençler Dünya Judo Şampiyonasında

İtalya'nın Olbia kentinde düzenlenen Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcu Ömer Kemal Aydın, erkekler 90 kilo müsabakalarını 7. sırada tamamladı.

İtalya'nın Olbia kentinde düzenlenen Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcu Ömer Kemal Aydın, erkekler 90 kilo müsabakalarını 7. sırada tamamladı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, ilk turu maç yapmadan geçen Ömer Kemal Aydın, ikinci turda Hırvat Josip Bulic'i altın skorda waza-ari puanıyla yendi.

Üçüncü turda Özbek Dilshodjon Bokhodirov'u ipponla mağlup eden milli judocu, çeyrek finalde Rus Egor Anadoni'ye, repesaj müsabakasında da Fransız Maxime-Gael Ngayap Hambou'ya yenildi ve şampiyonayı sıkletinde 7. sırada bitirdi.

Aynı sıklette mücadele eden ve ilk turu bay geçen milli judocu Ahmet Çuhadar ise ikinci maçında İsveçli Karl Baathe'yi waza-ari puanıyla yenerek bir üst tura yükseldi. Çuhadar, bu turda Rus Adam Sangariev'e mağlup oldu.

Şampiyonada yarın ferdi müsabakaların son gününde kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk, erkekler +100 kiloda Münir Ertuğ tatamiye çıkacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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