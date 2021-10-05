Gençler Dünya Judo Şampiyonası başlıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gençler Dünya Judo Şampiyonası başlıyor

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Gençler Dünya Judo Şampiyonası başlıyor

Gençler Dünya Judo Şampiyonası yarın İtalya'da başlayacak.

Gençler Dünya Judo Şampiyonası yarın İtalya'da başlayacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Olbia kentinde 6-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada 72 ülkeden 210 kadın ve 285 erkek sporcu madalya mücadelesi verecek.

Türkiye'yi tatamide 5 kadın ve 6 erkek judocu temsil edecek. Ferdi karşılaşmalardan sonra karma takımlar müsabakaları yapılacak.

Gençler Dünya Judo Şampiyonası'na katılacak milli sporcular ve müsabaka günleri şöyle:

Yarın:

Erkekler: Emirhan Karahan (60 kilo), Muhammed Demirel (66 kilo)

7 Ekim Perşembe:

Kadınlar: Hasret Bozkurt, Özlem Yıldız (57 kilo), Habibe Afyonlu, Ayten Mediha Yeksan (63 kilo)

Erkekler: Umalt Demirel (73 kilo)

8 Ekim Cuma

Erkekler: Ömer Kemal Aydın, Ahmet Çuhadar (90 kilo)

9 Ekim Cumartesi

Kadınlar: Hilal Öztürk (+78 kilo)

Erkekler: Münir Ertuğ (+100 kilo)

10 Ekim Pazar

Karma takımlar

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Meral Akşener Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Gülşen Mustafa Keser Amelia Hamlin Didem Arslan Yılmaz
Spor Ferdi Kadıoğlu Stefan Kuntz Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gençler Dünya Judo Şampiyonası başlıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 18:09:42. #1.12#