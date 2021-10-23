Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 2 gümüş, 4 bronz - Haberler Spor
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Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 2 gümüş, 4 bronz

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 2 gümüş, 4 bronz

Karadağ'ın Budva şehrinde düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası, bugün oynanan final müsabakaları ile sona erdi.

Karadağ'ın Budva şehrinde düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası, bugün oynanan final müsabakaları ile sona erdi. Gençler Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonasını 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya ile tamamladı.

52 kilo final müsabakasında ringe çıkan sporcu Gamze Soğuksu, Rus rakibi Valeriia Linkova'ya mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. 54 kilo final müsabakasında ringe çıkan Kevser Tütüncü, Yunan rakibi Antonia Fillipa Giannakopoulou'ya mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. 48 kiloda Nurselen Yalgettekin, 63 kiloda Ece Asude Ediz, 66 kiloda Ayşe Doğan ve 81 kiloda Senanur Kocaoğlu bronz madalya kazandı. - İSTANBUL

Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 2 gümüş, 4 bronz

Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 2 gümüş, 4 bronz

Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 2 gümüş, 4 bronz

Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 2 gümüş, 4 bronz

Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 2 gümüş, 4 bronz

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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