Spor Genç Futbolcu Sahada Top Koştururken Bir Anda Yere Yığıldı

Genç futbolcu sahada top koştururken bir anda yere yığıldı

Taha AYHANMALATYA, (DHA)

Süper Lig U-21 takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Alanyaspor'un 19 yaşındaki savunma oyuncusu Hamza Özdemir ikili mücadele sırasında bir anda yere yığıldı. Sahaya giren sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasına hastaneye kaldırılan genç futbolcunun dilinin boğazına kaçarak nefessiz kaldığı ifade edildi.

U-21 Süper Lig'in 28'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor maçı saat 12.00'da Nurettin Soykan Tesisleri'nde ki sahada başladı. 1-1 eşitlikle sonuçlanan mücadelenin 60'ıncı dakikasında ikili mücadele sırasında bir anda nefesi kesilen Alanyaspor'lu Hamza Özdemir(19), bir anda hareketsiz şekilde kalarak yere yığıldı. Hakemin oyunu durdurmasıyla birlikte sahada hazır bekleyen sağlık ekipleri hızla oyun alanına girerek yerde hareketsiz yatan oyuncuya müdahalede bulundu. Dilinin boğazına kaçtığı öğrenilen genç oyuncu ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen ve bu sezon profesyonel olarak futbol hayatına giren savunma oyuncusu, oynadığı 14 maçta 4 gol attı.

Kaynak: DHA