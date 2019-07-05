SPOR Gazişehir Gaziantep'te hedef iyi kadro oluşturmak

Gazişehir Gaziantep'te hedef iyi kadro oluşturmak

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞGAZİANTEP, (DHA)-

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Murat Güneri, yeni sezonda iyi bir kadro hazırlayacaklarını söyledi. Güneri, transfer çalışmalarında doğru isimleri gerçek fiyat politikasıyla kadrolarına katmayı amaçladıklarını da ifade etti.

Takımın ihtiyacı olan doğru isimleri doğru mevkilere ve doğru fiyatlarla almak istediklerini ifade eden Güneri, Transfer her kulüp için zaman alan bir süreç. Biz doğru isimleri doğru mevkilere uygun fiyatlarla, gerçek fiyatlarla almaya çalışıyoruz. Bu da ister istemez biraz zaman alıyor. Takımdaki mevcut oyuncularla ilgili de bir değerlendirmemiz olacak. Kafamızda hocamızla paylaştığımız, belirlediğimiz mevkiler için düşündüğümüz oyuncular var. İhtiyaç olan mevkiler ve bu mevkilere düşünülen oyuncular için hem teknik direktörümüz hem sportif direktörümüz ve diğer görevli arkadaşlar gerekli çalışmaları yapıyorlar. Bu konu ile ilgili mesafe kat etmeye çalışıyoruz. Biz doğru isimleri doğru maliyetlerle kadroya katmaya çalışıyoruz. Hocamızın istediği kadroyu ona sunacağız diye konuştu.

OYUNCULAR GAZİŞEHİR'E GELMEK İSTİYOR

Transfer çalışmalarında ekonomik olarak da dikkatli davrandıklarını anlatan Murat Güneri, şöyle konuştu

Biz ekip olarak Bolu'daki kampımıza kadar kadromuzun büyük bir kısmını oluşturma çabası içerisindeyiz. Ama ekonomik koşullar, istenilen fiyatlar, şehrimizin bulunduğu konum gibi pek çok etken transferi etkiliyor. Kulübümüze transfer konusunda oyuncuların talebi yüksek ama fiyat beklentilerinin de yüksek olması bizi etkiliyor. Doğal olarak biz de ekonomik olarak biraz dikkatli davranmak zorundayız. Taraftarlarımız merak etmesin bütçemiz çerçevesinde başkanımızın da destekleriyle iyi bir kadro oluşturup şehrimizi iyi bir şekilde temsil etme amacındayız. Şu anda yayıncı kuruluş ile federasyon arasında yayın gelirleri ile ilgili görüşmeler de devam ediyor. Bu süreç transferleri tabi ki etkiliyor. Yani oradan nasıl bir sonuç çıkacak, bu durum bütçemizi nasıl etkileyecek onu bilmiyoruz. O yüzden açıkçası biraz önümüzü rahat görmek istiyoruz.

AMACIMIZ LİGDE KALICI OLMAK

Süper Lig'e çıkarak kente verdikleri sözü tuttuklarını da hatırlatan Genel Sekreter Güneri, Şehrimize vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmiş bulunuyoruz. Allah bize bu günleri nasip etti. Artık amacımız bu ligde kalıcı olmaktır. Şehrimize yakışır bir takım oluşturarak Gazi şehrimizi Süper Lig'de en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz dedi.

Kaynak: DHA